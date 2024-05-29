وزير التموين يكشف حقيقية ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار دعم الدولة لمنظومة الخبز، مؤكدًا أنه يبلغ حجم دعم الدولة لمنظومة الخبز نحو 125 مليار جنيه سنويًا، كما أن هذا الدعم يستهدف تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأشار المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أهمية خلط الذرة الرفيعة بالقمح لإنتاج الخبز، ففي الموسم الماضي، تم خلط الذرة الشامية على القمح، مؤكدًا أن ثمن الذرة ليس أرخص من القمح، ويجب تقليل حجم الاستيراد من الخارج لتوفير العملة.

وأوضح أنه سيتم الدفع بكميات غير مسبوقة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة في المنافذ الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك 2024.

أكد الوزير أن سعر رغيف الخبز لن يزيد أكثر من ذلك، وأنه لن يتم رفع أسعار الخبز الحر في المخابز السياحية بعد قرار رفع الدعم على الخبز المقدم للمواطنين في البطاقات التموينية.