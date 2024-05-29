الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: أهالى المحتجزين يغلقون شارع أيالون فى تل أبيب

أهالي المحتجزين الإسرائيليين
أهالي المحتجزين الإسرائيليين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب خلال تظاهرة لمطالبة حكومة نتنياهو بصفقة تبادل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن تسليم ورقة مفاوضات من الجانب الإسرائيلي والتي وصفتها تل أبيب بأنها أكثر مرونة، هي محاولة لإلهاء العالم، حيث إنه لا يوجد في هذه الورقة ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف إطلاق النار، وبالتالي هذه المطالب الرئيسية لحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث لا يمكن التعامل مع وجود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تحديدًا سواء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو في المناطق المختلفة.

القاهرة الإخبارية المحتجزين تل أبيب تظاهرة نتنياهو صفقة تبادل

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