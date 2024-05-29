الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يبحث استعدادات العمل بالمرحلة الثانية لحياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، اجتماعًا لبحث استعدادات العمل بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ووجه المحافظ بتدقيق البيانات الخاصة بجميع القطاعات المستهدف العمل بها ضمن المرحلة الثانية؛ استعدادا لبدء الأعمال بها والنزول علي الطبيعة مرة أخري لمطابقة هذه البيانات بالواقع.

كما وجه مختار بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء القطاعات المستهدف العمل بها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه العمل أثناء التنفيذ، والاستفادة من تجربة العمل بالمرحلة الأولي بمركز شربين.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي سابقة الأولي من نوعها في العالم لتطوير الريف المصري في زمن قياسي، وبتكلفة تتخطي مئات المليارات من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلن رئيس جامعة المنصورة اعتماد 3 برامج جديدة (برنامج الكيمياء والحيوان– برنامج الكيمياء والنبات- برنامج الفيزياء) بكلية العلوم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة 3 برامج جديدة بكلية العلوم في اجتماعه الدوري، الأربعاء، برئاسة د.علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وصرح د.شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأن اعتماد تلك البرامج جاء بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

ووجّه د.شريف يوسف خاطر التهنئة لمنتسبي كلية العلوم ولمديري مركز ووحدة ضمان الجودة، والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مبادرة حياة كريمة اجتماع

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