أحمد عمر هاشم: أهل التصوف حافظوا علي السنة النبوية من البدع والانحرافات (صور)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، خلال مشاركته في فعاليات الندوة العلمية عن السنة النبوية بالبيت المحمدي للتصوف بالمقطم، إن أهل التصوف الاسلامي اهتموا بالسنة النبوية اهتماما بالغًا، ونشروا العلوم الدينية المختلفة في مشارق الأرض ومغاربها، وحاربوا البدع والانحرافات.

مؤسسة البيت المحمدي تنشر التصوف العلمي

وتابع: مؤسسة البيت المحمدي تقوم بدور كبير في نشر التصوف العلمي، وفق منهج سليم، وهذا يدل علي النشأة السليمة لمؤسس هذا المركز والصرح الديني العملاق الذي يهتم بالتصوف والعلم الشرعي.



عمر هاشم يدعو طلاب الأزهر ومريدي التصوف لنشر علوم الدين

ووجه عضو هيئة كبار العلماء، رسالة لطلاب الأزهر ومريدي التصوف المشاركين في فعاليات الندوة، يُطالبهم بالعمل والاجتهاد ونشر العلوم الدينية والتصدي للأفكار المغلوطة البعيدة عن الشرع الشريف، وكذلك نقل الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، حتي لا يتمكن المتشددين من تشويه الصورة الحقيقية للإسلام من خلال بث افكار مغلوطة تخدم أهدافهم.

ندوة دينية عن السنة النبوية

وأطلق البيت المحمدي، فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس) بحضور كل من أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأ.د أسامة السيد الأزهري المستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.

ويشارك في الفعاليات طلاب الأزهر ومريدي التصوف الاسلامي من داخل مصر وخارجها، حيث تستمر الفعاليات حتي مساء اليوم الأربعاء.