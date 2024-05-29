يوم علمي عن التغيرات المناخية في الإسكندرية

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بـ الإسكندرية يوم علمي عن التغيرات المناخية، بحضور د.ميرفت السيد مدير المركز، وخالد رمضان رئيس مديرية التنظيم والإدارة بمشاركة د.سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

تم خلال الفعالية عرض فيلم تسجيلي لأسباب التغيرات المناخية، وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية أن في عام 1950 الشاطئ كان يبلغ طول الشاطئ الرملي 250 متر بحلول عام 1980 اصبح 100 متر إلى أن تم تآكل الشواطئ بالمرحلة الحالية.

أشار إلى إن حجم الشواطئ كانت لها شاطئ رملي كبير وابتداءً من عام 2010 والسنوات التي تليها اصبحت الأمواج تصل إلي طريق الكورنيش، وتم عرض بعض النماذج لصور الشواطئ بالإسكندرية.

الآثار السلبية من التغييرات

وتم مناقشة الآثار السلبية من التغييرات المناخية وتضمنت: ظاهرة الاحتباس الحراري، المؤشرات الدالة علي التغييرات المناخية، تغيير سقوط الامطار، ازدياد معدلات الموجات الحارة والعواصف، ارتفاع مستوي سطح البحر، الازدياد المطرد في متوسط درجات الحرارة.

كما تم عرض اسباب زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي ومنها:( المخلفات الصلبة، العمليات الزراعية، القطع الجائر للغابات، زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، ارتفاع مستوي سطح البحر خلال 25 سنة الماضية، التاثيرات السلبية لإرتفاع درجات الحرارة، غرق لبعض الاراضي المنخفضة للدلتا).

وتمت ايضا مناقشة المخاطر التي تهدد دلتا نهر النيل منها: إرتفاع منسوب سطح البحر لبعض المدن الساحلية، وايضا نهر النيل سيناريوهات التغيير في معدلات تدفق المياه.

الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ

أشار رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية إلى أهداف الاستراتيجيات الوطنية وآليات الاستجابة والتي تتضمن التكييف، التخفيف، المشاركة متباينة الأعباء، نقل التكنولوجيا، موضحًا إن الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 تشمل تحسين الحوكمة وإدارة العمل في مجال تغيير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية