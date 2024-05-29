تصريح بالدفن.. قرارات النيابة في مصرع عقيد شرطة وشابين بالهرم

أجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع العقيد حازم لاشين وشابين وإصابة مجندين في حادث مروع بالمنطقة الاثرية بالهرم.

وصرحت النيابة بدفن المتوفين الثلاثة عقب توقيع الكشف الطبي على جثامينهم وتحديد الاصابات بهم، كما استعلمت عن حالة المجندين المصابين لسماع اقوالهما حول ملابسات الحادث.

وشهدت المنطقة الأثرية بالهرم وقوع حادث مروع راح ضحيته عقيد شرطة وطالبين وأصيب مجندين باصابات خطرة بعد تصادم سيارتي الطرفين، تم نقل جثث المتوفين والمصابين الى المستشفى.

وتلقت مديرية امن الجيزة اشارة من غرفة عمليات نجدة الجيزة بوقوع حادث مروري على طريق المنطقة الاثرية بالجيزة وسقوط ضحايا ومصابين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر امر بالانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وكشف الفحص والتحري أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكي يستقلها شابين وسيارة شرطة بداخلها العقيد حازم لاشين مدير الحماية المدنية بشرطة السياحة والآثار ومجندين آخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة العقيد حازم لاشين والطالبين من السيارة الاخرى واصابة المجندين، تم نقلهم جميعا الى المستشفى وتم رفع اثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.