ننشر أبرز قرارات الجلسة 208 لمجلس جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعه الشهري اليوم بجلسته رقم ٢٠٨ برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة وعضوية كلًا من محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات،والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة،والدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

واستهلّ د.حمدان ربيع رئيس الجامعة، الجلسة بتقديم التهنئة الدكتور أماني محمد عبد العزيز عوض لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينها عميدًا لكلية التربية، والتهنئة الدكتور حمدي أحمد الغندور لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة.

وكرم رئيس الجامعة د.محمد حسن جمعة وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب لجهوده المتميزة في إنجاح فعاليات مبادرة "مدينة دمياط الجديدة مدينة بلا أمية" ولجهوده المتواصلة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.

واستعرض المجلس تقريرًا لحصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر مايو، ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بعمل تقرير دوري عن حصاد أنشطة كل كلية تمهيدًا لعرضها دوريًا على مجلس الجامعة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة موضوعاته ومنها: منح الجوائز العلمية بالجامعة للعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، ومنح جائزة الجامعة لأحسن الرسائل في درجتي الماجستير والدكتوراه للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

كما تم منح جائزة الجامعة للنشر العلمي المتميز للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة عن البحوث المنشورة في مجلات مرموقة مصنفة دوليًا ولها ترتيب ربعي Q خلال العام ٢٠٢٢ بإجمالي عدد (٣٨١) بحث، وفي هذا السياق تقدم الدكتور رئيس الجامعة بخالص التهنئة الفائزين بالجوائز متمنيًا لهم دوام التفوق، على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج للبحوث المستبعدة.

ومنح ١ لقب علمي لوظيفة أستاذ "تميز علمي"، ومنح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ، وتعيين ٧ بوظيفة مدرس، ومنح ٣ درجة دكتوراه، ومنح ٨ درجة ماجستير.