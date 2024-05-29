الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء: بدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين مصر وكوبا

هيئة الدواء
هيئة الدواء

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع مركز مراقبة الدولة للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبي CECMED، وأن ذلك جاء تتويجًا للتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية ودولة كوبا بعد عدد من الاجتماعات واللقاءات والزيارات المتبادلة بين الطرفين.
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية علي حرص الهيئة على النفاذ الى سوق الدواء الكوبى باعتباره من الأسواق الواعدة بأمريكا اللاتينية والتى تفتح الباب أمام دول القارة المتعددة والحرص على متابعة تنفيذ اليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتى بدأت فعليًا بتسجيل أول مستحضر مصرى محلى بدولة كوبا، بالإضافة الى عدد من المستحضرات الأخرى قيد التسجيل وهو ما يدعم التبادل التجاري، ويعمل على توسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائي الكوبي.
وكان مستحضر الأنسولين المحلى لإحدي الشركات الوطنية المصرية هو المستحضر الأول لشركة عربية وإفريقية الذى حاز على شهادة التسجيل فى كوبا نظرًا لاحتياج السوق الكوبى له، حيث تعتمد سوق الدواء الكوبى على نسبة 30-40% من الاستيراد من الخارج وهى نسبة تسعى مصر لتغطيتها والنفاذ منها الى الدول المحيطة بكوبا، حيث تصل الكميات المزمع إنتاجها من الشركة الى 18 مليون عبوة، وفى المقابل ونتاجًا للتفاهم المتبادل حصلت مصر على تسهيلات من الجانب الكوبى فى اثناء فترة التسجيل الانسولين ودعم من مركز الأدوية الكوبي لسرعة نفاذه الى السوق المحلية هناك.
كما أوضح أن الأنسولين المحلى الذى تم تسجيله فى كوبا يتم تصديره بالفعل إلى 4 دول إفريقية ودولة عربية ويحقق مبيعات جيدة فى تلك الأسواق.
وأكد رجائي أن هناك روابط مميزة بين مصر وكوبا، وأن هناك رغبة كوبية لتعزيز الاتفاق بين الطرفين فى مجالات متعددة أخرى منها البحث والتطوير وتبادل الخبرات فى الممارسات الصيدلية المختلفة مثل التصنيع الجيد واليقظة الدوائية والممارسات السريرية وغيرها من الممارسات الهامة فى السوق الدوائية. 
وأضاف رجائى أن مجالات التعاون شملت أيضًا التفاهم فى الإطار التنظيمي وأيضًا تبادل المعلومات والخبرات فى أدوات المقارنة المعيارية العالمية (GBT) الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وبناء القدرات في المجالات الدوائية بين الطرفين.

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