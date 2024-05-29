الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1.25 جنيه للرغيف.. "التموين" تدرس توفير الخبز المدعم لـ9 ملايين مواطن خارج المنظومة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 9 ملايين مواطن لا يحصلون على الخبز المدعم، وندرس حاليًا طرح العيش المدعم لهؤلاء المواطنين بسعر 1.25 جنيه.

وقال المصيلحي إن عدد المستفيدين من الخبز المدعم يبلغ 71 مليون مواطن، في حين المستفيدين من منظومة السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن.

وزير التموين: سيتم دراسة التحويل للدعم النقدي المشروط بدلا من العيني القائم

وتابع المصيلحي أن المستفيدين الحقيقيين من منظومة دعم الخبز ليس لهم علاقة برفع أسعار البنزين أو الكهرباء ويمثلون 50% من إجماليها، في حين أن الباقي من الطبقة المتوسطة وقد يتأثرون بتلك الزيادات.

وقال وزير التموين خلال مؤتمر صحفي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام".

وتابع: أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارا و861 مليون رغيف خبز.

وتابع: عندنا قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.

وقال: هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.

واستكمل: ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح.

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