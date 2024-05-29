الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون مع "الأهلي" لإنشاء فرع للأكاديمية بجامعة المنوفية

جريدة الدستور

وقع د.أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في لعبة كرة القدم ويمثله أحمد نخلة المدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي فرع المنوفية نائبًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي ومحمد عبد المنعم “شطة” مدير أكاديميات النادي لكرة القدم، بحضور د.ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسعاد بيومي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى إن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية متكاملة  للجامعة لإعداد ابطال أوليمبيين من الطلاب واهالي المحافظة، لافتا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين الجامعة والأهلي يهدف الي إعداد أجيال رياضية قادرة علي المنافسة العالمية.

أضاف القاصد أن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا، مضيفًا أن إنشاء فرعا لأكاديمية النادى الأهلي بالجامعة، يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث إن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة، بالإضافة إلي إعداد أجيال من لاعبي كرة القدم المؤهلين فنياََ وبدنياََ وذهنياََ وفق برامج تربوية وثقافية ورياضية متطورة، وذلك علي أيدي فريق من المتخصصين في هذا المجال. 

كما أعرب د.ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلي لتدريب الطلاب والناشئين  من  أهالي المحافظة علي أسس كرة القدم ويأتي ذلك من منطلق حرص الجامعة  علي تشجيع ممارسة الرياضة بين الطلاب وأبناء  المحافظة.

من جانبه، أشاد أحمد نخلة بجامعة المنوفية والمنشآت الرياضة ودورها المتميز في خدمة الطلاب والمجتمع بالمحافظة، لافتًا إلى أن الأكاديمية ستبدأ عملها في اليوم الأول من شهر يونيو لتدريب اللاعبين بفرع الأكاديمية الجديد بملعب كرة القدم بالاستاد الرياضي للجامعة.

حضر توقيع البروتوكول عبدالسلام حمدي المدير الإداري باكاديميةالنادي الأهلي  والكابتن مجدي عبد الرازق والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب.

محافظة المنوفية النادي الأهلي جامعة المنوفية برتوكول للتعاون بين النادي الأهلي وجامعة المنوفية فرع أكاديمية النادي الأهلي

مواد متعلقة

عصابة العفاريت.. أمن المنوفية يضبط أب وزوجته بتهمة التسول

محافظ المنوفية يعلن إطلاق سيارات متنقلة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

وكيل "تعليم المنوفية" يحذر من الأخطاء فى تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية