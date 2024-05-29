بروتوكول تعاون مع "الأهلي" لإنشاء فرع للأكاديمية بجامعة المنوفية

وقع د.أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في لعبة كرة القدم ويمثله أحمد نخلة المدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي فرع المنوفية نائبًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي ومحمد عبد المنعم “شطة” مدير أكاديميات النادي لكرة القدم، بحضور د.ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسعاد بيومي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى إن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية متكاملة للجامعة لإعداد ابطال أوليمبيين من الطلاب واهالي المحافظة، لافتا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين الجامعة والأهلي يهدف الي إعداد أجيال رياضية قادرة علي المنافسة العالمية.

أضاف القاصد أن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا، مضيفًا أن إنشاء فرعا لأكاديمية النادى الأهلي بالجامعة، يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث إن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة، بالإضافة إلي إعداد أجيال من لاعبي كرة القدم المؤهلين فنياََ وبدنياََ وذهنياََ وفق برامج تربوية وثقافية ورياضية متطورة، وذلك علي أيدي فريق من المتخصصين في هذا المجال.

كما أعرب د.ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلي لتدريب الطلاب والناشئين من أهالي المحافظة علي أسس كرة القدم ويأتي ذلك من منطلق حرص الجامعة علي تشجيع ممارسة الرياضة بين الطلاب وأبناء المحافظة.

من جانبه، أشاد أحمد نخلة بجامعة المنوفية والمنشآت الرياضة ودورها المتميز في خدمة الطلاب والمجتمع بالمحافظة، لافتًا إلى أن الأكاديمية ستبدأ عملها في اليوم الأول من شهر يونيو لتدريب اللاعبين بفرع الأكاديمية الجديد بملعب كرة القدم بالاستاد الرياضي للجامعة.

حضر توقيع البروتوكول عبدالسلام حمدي المدير الإداري باكاديميةالنادي الأهلي والكابتن مجدي عبد الرازق والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب.