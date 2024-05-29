الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 60 مليون جنيه في العقارات

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات 5 عناصر إجرامية محافظة قنا حوادث الدستور

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