الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 20 محضر تمويني في حملة تفتيشية على مخابز بمطاي بالمنيا

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

قال محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينه مطاى إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي، واصلت جهودها في مراقبه الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادره خفض الأسعار بالمنافذ الثابته والمتحركه بالمدينه والقرى بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، وذلك تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركزوالمدينة

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن إداره تموين مطاي تمكنت اليوم من ضبط وتحرير 20 محضر تمويني للمخابز جاءت علي النحو التالي: ١٥ محضر تمويني محضر نقص وزن و١ محضر عدم مطابقة للمواصفات و٤ محاضر أخرى متنوعه، مشيرا إلي أن المحاضر تم تحريرها بمعرفه علي حمدي مدير تموين البندر ومالك ممدوح ممدوح مدير تموين أبوان بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي ضرورة تكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، ومتابعه مبادره خفض الأسعار، مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الغجراءات القانونية حيالهم مؤكدا علي أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز.

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المنيا تحرير 20 مخالفة تموينية حملات تموينية علي المخابز مركز مطاي بالمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز مطاي

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