رئيس "دفاع النواب" يثمن زيارة الرئيس السيسي للصين.. ويؤكد: "توقيتها مهم"

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جينبينج، تكتسب أهمية استثنائية، إذ تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى التحديات والاضطرابات السياسية على الساحة الدولية والإقليمية، مؤكداُ أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها ستحقق المزيد من علاقات التعاون علي المستوي السياسي والاقتصادي والعسكري.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالمباحثات المصرية - الصينية، وما صدر عنها من بيان مشترك اكد علي توحيد رؤي المصرية الصينية حول العديد من القضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى لمواجهة هذه التحديات، مشيرا الي ان لقاء الرئيس السيسي وشي جينبينج شهدت توافقا علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

وشدد، على أهمية الزيارة في ذلك التوقيت، قائلا: " الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى بين البلدين لمواجهة هذه التحديات، والتي تاتي في مقدمتها أهمية دعم الموقف الصيني لمصر فيما يخص تعزيز القدرة المصرية في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأعرب النائب اللواء أحمد العوضي، عن تقديرة الشديد لتاكيد الرئيسين المصري والصيني، علي أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة، وذلك نتيجة التطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014.

وتابع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين تظهر أيضًا المكانة التي تتمتع بها العلاقات المصرية - الصينية، حيث خصت القيادة الصينية مصر وثلاث دول عربية أخرى الإمارات والبحرين وتونس بزيارة ثنائية، على هامش مشاركتها في المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، الذي أسس عام 2004 في أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة، ما يعكس عمق ومتانه وتقدير الجانب الصيني لمصر والاشقاء في الدول الثلاثة، موضحًا أن جمهورية الصين الشعبية حريصة على رغبتها في تعظيم علاقاتها مع مصر نتيجة القناعة الراسخة لدى قادتها حول الدور المحوري والاقليمي الذي يمكن أن تلعبه مصر سياسيا واقتصاديا وامنيًا.

وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، علي توافق الرؤي بين الرئيسين السيسي وشي جينبينج بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، والتي تأتي في مقدمتها ضرورة وقف الحرب في غزة، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، والتأكيد علي الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، فضلا عن أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.