"ياسين" عن اعتماد الموازنة التقديرية لمصر للألومنيوم: نتيجة النجاح في تشغيل الطاقة القصوى

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي الجديد بنحو تحقيق صافي ربح قدره 10 مليار جنيه، يأتي في إطار العوائد الاستثمارية من تطوير مصنع الشركة.

وأشار “ياسين”، في تصريحات لـ الدستور، إلى أن الشركة نجحت في تحقيق الطاقة القصوى للتشغيل بنحو 320 ألف طن في السنة، مع زيادة نسبة التصدير للخارج إلى 60٪. وأضاف أن تطوير مصنع "مصر للألومنيوم" يعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يعد قطاع الألمنيوم من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن زيادة طاقة الإنتاج للمصنع ستعزز القدرة التنافسية للشركة وستسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألمنيوم في السوق المحلية والعالمية، مؤكدا أن تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق الإنتاج ليشمل منتجات ذات جودة عالية ومتطورة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

وأوضح، أن توظيف تكنولوجيا حديثة ومتطورة في عمليات الإنتاج لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يعزز الربحية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى أسواق جديدة، مما يعزز مكانة "مصر للألومنيوم" كلاعب رئيسي في صناعة الألمنيوم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن تطوير مصنع "مصر للألومنيوم" يعد خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز الصناعة المصرية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية بالاعتماد على استراتيجية تطوير مدروسة واستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية الماهرة لمصنع "مصر للألومنيوم" ساهم في أن يصبح نموذجًا للصناعة المتقدمة والمستدامة في مصر.

ولفت إلى أن هناك خطة شاملة تشمل تحليل السوق واحتياجات العملاء، وتقييم التكنولوجيا المستخدمة وتحديثها، وتطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب والتطوير المستمر والنظر في استراتيجيات التسويق والتوزيع لزيادة الانتشار وتحقيق الريادة في السوق.

وأتم بأن تطوير مصنع "مصر للألومنيوم" يمثل فرصة كبيرة لرفع مستوى الصناعة وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار في الابتكار والجودة وتحسين العمليات للمصنع، مما سيسهم في تحقق نجاحًا كبيرًا ويسهم في تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة الألمنيوم على المستوى الإقليمي والعالمي.