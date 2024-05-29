حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 وموعد الصرف

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية من جانب أصحاب المعاشات وكبار السن، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس الماضى بنسبة 15%.

ويبحث عن حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، أكثر من 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، ومن جانبها تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات في أول الشهر.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومى، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هنا

- الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

- إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

- اضغط على عرض التفاصيل.

نسب المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات الشهر الماضي، بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءًا من أول من مارس الماضي.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضعت الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف شهر يونيو 2024، من خلال جميع منافذ الصرف وتشمل؛ ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.