الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 وموعد الصرف

المعاشات
المعاشات

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية من جانب أصحاب المعاشات وكبار السن، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس الماضى بنسبة 15%.

ويبحث عن حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، أكثر من 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، ومن جانبها تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات في أول الشهر.

 الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومى، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هنا 
- الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
- إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
- اضغط على عرض التفاصيل.

 

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات.. رابط هيئة التأمينات الاجتماعية

 

نسب المعاشات بعد الزيادة الجديدة 

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات الشهر الماضي، بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءًا من أول من مارس الماضي.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضعت الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف شهر يونيو  2024، من خلال جميع منافذ الصرف وتشمل؛ ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما  أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

txt

22.6 % زيادة فـي قيمة المعاشات المنصرفة عام 2022-2023

اقرأ أيضا: بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات

المعاشات أصحاب المعاشات القومية للتأمينات زيادة المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع روسيا تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية

"الدواء": السياسة التسعيرية تراعى البعد الاجتماعى للمواطن

"الصحة" تعلن قائمة التطعيمات المطلوبة للحجاج

فحوصات طبية للحجاج قبل السفر للسعودية.. لا غنى عنها

وزير الصحة يلتقى نظيره السعودى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

وزير الصحة يستعرض نتائج التعاون بين مصر ومنظمة الصحة في عدة مجالات صحية

"الصحة": 4 نصائح تساعد مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان

"الرعاية الصحية" و"صحة البرلمان" في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية