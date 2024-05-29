حنان رمسيس: الدولة تبذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى الفئات التى تستحق الدعم

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن رئيس الوزراء أكد أنه لم يتم تحريك أسعار السلع داخل الدعم منذ فترة زمنية طويلة بالرغم من ارتفاع الأسعار في العالم بأكمله، وهذا الارتفاع الخارجي يؤثر بالفعل على الأسعار بالداخل المصري.

الدعم العيني والنقدي

وأكدت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تريد أن تحدد طريقة الدعم المناسبة للمواطنين من خلال الاختيار بين الدعم النقدي والدعم العيني.

وأضافت في حديثها، أن رئيس الوزراء ذكر أن الكثير من الأسر المصرية تريد الحصول على الدعم النقدي بدلًا من العيني.

تحديد الفئات التي تستحق الدعم

وأشار إلى، أن الدولة تبذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى الفئات التي تستحق الدعم بالفعل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتًا إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحددًا بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضًا، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقًا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.