5 علامات.. كيف تتأكد من احتياج جسمك لـ "فيتامين د"؟

عنصر غذائي مهم يجب تضمينه في النظام الغذائي اليومي، حيثُ أن نقص فيتامين د في الجسم يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية، “الدستور” يستعرض في السطور التالية أبرز علامات نقص فيتامين د في الجسم.

علامات نقص فيتامين د

- يساعد فيتامين د في الحفاظ على وظيفة العضلات ومستويات الطاقة. نقص نفس الشيء يمكن أن يسبب التعب والضعف.

- يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة رئيسية على نقص فيتامين د في الجسم. من المهم الحفاظ على الكمية المثلى من فيتامين د في الجسم للحصول على شعر صحي.

- نقص فيتامين د في الجسم يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام والمفاصل، وخاصة في الظهر والوركين والساقين.

- مطلوب كمية كافية من فيتامين (د) لجعل الجهاز المناعي يعمل بشكل صحيح. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المناعة.

- ترتبط اضطرابات المزاج والاكتئاب والقلق بنقص فيتامين د في الجسم. يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج.

ما أهم أسباب نقص فيتامين د في الجسم؟

يعاني الأشخاص الذين ليس لديهم مستويات كافية من فيتامين د من نقصه لأي من الأسباب التالية:

عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس

صبغة الجلد الداكنة

سوء التغذية

الفشل الكلوي أو الكبدي، مما يمنع الجسم من معالجة فيتامين د بشكل كافٍ

أدوية معينة

أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية

تاريخ عائلي لنقص فيتامين د أو الكساح في مرحلة الطفولة.

حالات مرضية تحرم الجسم من امتصاص "فيتامين د"

إضافة إلى ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حالات صحية تجعل من الصعب عليهم امتصاص فيتامين د، بما في ذلك: