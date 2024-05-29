ماكرون يؤكد لـ عباس: إصلاح السلطة ضرورة تسبق الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "تنفيذ الإصلاحات الضرورية"، عارضا "احتمال الاعتراف بدولة فلسطين" خلال مكالمة هاتفية الأربعاء.

وشدد “ماكرون” على التزام فرنسا ببناء رؤية مشتركة للسلام مع الشركاء الأوروبيين والعرب، وتقديم ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن "جعل احتمال الاعتراف بدولة فلسطين جزءا من عملية مفيدة"، بحسب البيان الصادر عن الإليزيه.

ووصف ماكرون الخسائر في صفوف المدنيين بأنها "لا تطاق" وقدم "تعازيه الصادقة للشعب الفلسطيني" في قصف مخيم للنازحين في رفح بجنوب غزة.

وقال لـ عباس إن باريس "مصممة على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي" ومن ثم فإن المجلس "يصدر بيانا قويا بشأن رفح".

ويدعو مشروع القرار الجزائري إسرائيل إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح.

اعتراف ايرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية

وتأتي قراءة المكالمة مع رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في أعقاب الاعتراف الرسمي امس الثلاثاء بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الأوروبية الأخرى إسبانيا وأيرلندا والنرويج، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل.

واتهم وزير خارجية ماكرون ستيفان سيجورن، في وقت سابق الأربعاء، جيران فرنسا باتخاذ "مواقف سياسية" قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو، بدلا من البحث عن حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان ماكرون قد قال يوم الثلاثاء إنه سيكون مستعدا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن مثل هذه الخطوة يجب أن "تأتي في لحظة مفيدة" وألا تكون مبنية على "العاطفة".

وقال ماكرون لعباس يوم الأربعاء، وفقا لبيان قصر الإليزيه، إن فرنسا تدعم “سلطة فلسطينية تم إصلاحها وتعزيزها، وتكون قادرة على القيام بمسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، لصالح الشعب الفلسطيني”.

وقد اندلع القتال الحالي في غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس المنافسة للسلطة الفلسطينية، بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 36171 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.