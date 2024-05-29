وزير التموين: ستتم دراسة التحويل للدعم النقدى المشروط بدلًا من العينى القائم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ستتم دراسة بدءًا من العام المقبل التحويل إلى الدعم النقدي المشروط بدلًا من الدعم العيني القائم حاليًا.

وعن تحريك سعر الخبز قال: "كان لا بد أن نتحرك بقيمة الرغيف حتى يمكن أن يأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، وهو بالنسبة للمواطن بدل ما يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشًا، يعني الـ5 أرغفة بجنيه بدلًا من 25 قرشًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": "كان من المهم جدًا توقيت قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم"، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاجه.

وتابع المصيلحي: "بعد مراجعة تكلفة رغيف الخبز المدعم البالغة 125 قرشًا، وعندما يدفع المواطن 20 قرشًا فقط من تلك التكلفة فإن الدولة تتحمل 84%، بينما يتحمل المواطن 16%".

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا غدًا مع الشعبة العامة للمخابز لمناقشة ما سيتم عمله خلال الفترة القادمة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: مقولة إن الدولة ترغب في التخلص من الدعم غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الدعم مستمر.

وأوضح أنه عندما تمت تنقية البطاقات التموينية تم الوصول إلى 91 مليون مواطن على بطاقات الخبز، وصل العدد حاليًا إلى 71 مليون مواطن مستحق للخبز المدعم، وهذا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار الخبز السياحي الحر التي تم الإعلان عنها والعمل بها في شهر أبريل الماضي، مستمرة ولن تتم زيادتها بعد تحريك سعر رغيف الخبز المدعم.

وأشار وزير التموين إلى أن دعم الخبز المدعم وصل إلى 125 مليار جنيه بدلًا من 91 مليارًا في العام الماضي.

وكشف المصيلحي، عن أنه من الممكن الوصول إلى استلام 3.7 مليون طن قمح محلي نتيجة الأراضي الزراعية الجديدة التي تمت زراعة الأقماح بها مثل توشكي وشرق العوينات ومستقبل مصر وخلافه.

ولفت المصيلحي إلى أنه تم عقد اتفاق مع اتحاد العام لمنتجي الدواجن على ضخ كميات كبيرة من الدواجن الطازجة، بحيث يتم طرح سعر كيلو الحي المذبوح بـ135 جنيهًا للكيلو، والأوراك 120 جنيهًا للكيلو.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على سوء استخدام رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن الكل يعلم ذلك.

وقال: "كان لا بد أن نتحرك بقيمة الرغيف حتى يمكن أن يأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، وهو بالنسبة للمواطن بدل ما يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشًا، يعني الـ5 أرغفة بجنيه بدلًا من 25 قرشًا".