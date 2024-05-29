الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية الحصول على ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الأيام الجارية من قبل أولياء أمور وطلاب الثانوية الازهرية، وذلك تزامنا مع قرب بدء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الازهرية.

ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024

أتاحت بوابة الأزهر الشريف ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية الازهرية امتحاناتهم في الأول من شهر يونيو 2024 وفقًا للجدول الذي اعلن عن قطاع المعاهد الازهرية في وقت سابق.

كيفية الحصول على ارقام الجلوس من بوابة الأزهر الإلكترونية

اولًا: يقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا

ثانيا: يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف ومنها ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024

ثالثًا: يكتب الطالب رقمه القومي الخاص به

رابعًا: يضغط الطالب على كلمة بحث، فتظهر له ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024.
 

ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 عبر بوابه الازهر الالكترونية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية كالتالي:

يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024: امتحان مادة الفقه والإنشاء

يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024: امتحان  مادة القرآن الكريم.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024: امتحان  مادة البلاغة.

يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024: امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024: امتحان  مادة النحو.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024: امتحان  مادة الحديث.

يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024: امتحان  مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024: امتحان  مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024: امتحان  مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024: امتحان مادة الصرف.

يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024: امتحان مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية 
 

يبدأ جدول امتحانات الثانوي الازهري (الشعبة العلمية) من يوم السبت 1 يونيو حتى 15 يوليو وهو كالتالى:

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024: امتحان مادتي الفقه والحديث الشريف.

يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024: امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024: امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024: امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024: امتحان مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024: امتحان مادة التوحيد.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024: امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024: امتحان مادة الأحياء.

يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024: امتحان مادة البلاغة.

يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024: امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024: امتحان مادة الديناميكا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024: امتحان مادة الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024: امتحان مادة الصرف.

يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2023: امتحان مادة التفسير.

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ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 عبر بوابه الازهر الالكترونية

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