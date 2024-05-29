الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الكبد المصرى: سنقدم كافة الخدمات الطبية للصحفيين بخصم 50%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، ورئيس مستشفى الكبد المصري إننا نتشرف بتوقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين الصرح الوطني الكبير، الذي يعطينا الأمل في المستقبل، خصوصًا في ظل قيادة شابة تلتزم بالخط الوطني.

وأضاف: "يشرفنا أن نقدم  للصحفيين هذه الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية، واستيراد كافة المستلزمات الصحية، وهو ما أدى إلى أن  الخدمة الصحية، أصبحت ذات تكلفة عالية على الجميع، ونحن نعتبر هذا التعاون مع نقابة الصحفيين جزءًا من دورنا الوطني، وسنقدم كافة الخدمات الطبية للصحفيين بخصم ٥٠٪؜، فضلًا عن بعض الحالات التي سنتكفل بها بالكامل، من خلال خطاب موجه من مجلس النقابة لمن رأي المجلس حالته تستدعي ذلك".


وأكد «شيحة» أن 33٪؜ من الخدمات في مصر الصحية يقدمها المجتمع المدني ولا توجد دولة في العالم  يتكفل فيها المجتمع المدني بكل هذه النسبة.

وأكد أن هذا البروتوكول سيمتد ليشمل الصحفيين الفلسطينيين، ويتكفل المستشفى بتقديم جميع خدماته لهم بالمجان.

الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد الصحفيين المستقبل الخدمة الصحية المستلزمات

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