الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو فهمي: زيارة الرئيس السيسي للصين كشفت للعالم دور مصر المحوري دوليا وإقليميا

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

ثمّن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، ولقائه الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتناوله تطورات الأحداث الدولية والإقليمية إلى جانب توقيع عدد من الشراكات بين مصر والصين في مجالات.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الصين تعد شريكا استراتيجيا مهما لمصر والعكس، لما تمثله العلاقات بين البلدين من تاريخ ممتد على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتبادلات التجارية والثقافية بما يعزز العلاقات الثنائية تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 

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وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تناول اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الصين لما يحدث في غزة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية، يكشف حجم الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، مما جعلها تحمل على عاتقها مهمة حشد التأييد والدعم الدولي لردع ووقف الحرب الإسرائيلية على الأراضي المحتلة والشعب الأعزل من نساء وأطفال وشيوخ وحتى المرضى والمستشفيات ومخيمات النازحين بما يهدد الأمن القومي العربي والمصري والعالمي.

وأشار فهمي  إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم عن القضية الفلسطينية في الصين، يكشف دور مصر المحوري دوليا وإقليميا ولاسيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب دورها في دعم حركة الاقتصاد العالمي.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ السيسي العاصمة الصينية الشراكات

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