الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كمال ماضى: حكومة الاحتلال لا يضاهيها سفك الدماء وحرق الخيام.. ويتقمصون دور الضحية

كمال ماضي مذيع القاهرة
كمال ماضي مذيع "القاهرة الإخبارية"

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأخبار تتواتر إلينا لحظة بلحظة، ساعة تلو الأخرى من داخل أرض كنعان المسلوبة من داخل كيان وعده من لا يملك من الأمر شيئًا  لمن لا يستحق.

وأضاف ماضي، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه  برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة 

"القاهرة الإخبارية"، أن الأخبار تتهادى إلينا من داخل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا والأكثر دموية في تاريخها لا يضاهيها أحد في ذلك، لا يضاهيها أحد في سفك دماء عشرات الآلاف من أصحاب الأرض بدم بارد في قصفها، في حرق الخيام عليهم وكأنه تجسيد عملي لسرديتها، لترهاتها أنها شعب مختار ودونها أغيار لا يستوون معها في الإنسانية وإن قضت الضرورة لا يستحقون الحياة.

وتابع: "مشهد عنصري قميء لكنهم رغم ذلك يبرعون في تمثيل النقيض يتقمصون دور الضحية، دور الفئة المظلومة تاريخيًا ليستدروا العطف، ليستدروا الدعم والمدد، فالمشهد السياسي هو أيضًا ليس ببعيد عن هذه الدراما السوداء.. يهدد أحدهم بالانسحاب من حكومة الحرب، يتوعد آخر بإسقاطها، أمّا كبيرهم الذي علمهم السحر فيسعى بين ذلك سبيلًا ليطيل الأمد والبقاء".

وواصل: "وفي خلفية مشهد كهذا ترتكب المجازر، يُجبر النازحون على نزوح لا نهائي بلا أدنى مقومات للعيش، صورة كهذه تُهدى لدول صدّرت إلينا أنها واحات للحرية والديمقراطية وقبول الآخر، فإذا بقيمها تلك تسقط من علٍ على أعتاب غزة تسقط معها أقنعة زائفة يستقيم معها القول: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم".
 

القاهرة الإخبارية كمال ماضي أرض كنعان ملف اليوم حكومة الاحتلال سفك دماء حرق الخيام شعب مختار حكومة الحرب

مواد متعلقة

"ماكرون" يدعو "أبومازن" لإصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرًا للاعتراف بفلسطين

"بن جامع": تقدمنا مع المجموعة العربية بمشروع قرار ونأمل أن يحصل على دعم

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات الأوضاع الميدانية بقطاع غزة

تمارا حداد: انقسام الاتحاد الأوروبى حول غزة يؤدى لتمادى حكومة نتنياهو فى أفعالها

ورقة التفاوض الإسرائيلية هل هى محاولة لإلهاء العالم؟.. جهاد حرب يوضح

ممثل مصر فى الصحة العالمية: نثمن العمل التنسيقى لمكتب المنظمة فى فلسطين

عماد الدين حسين: زيارة الرئيس السيسى الصين تأتى فى توقيت مهم

إعلام إسرائيلى: إصابة 3 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية بالضفة

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية