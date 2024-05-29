التموين: لدينا 20 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى ونوفر اللحوم السودانية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم رفع درجة الاستعداد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه توجد "لدينا 20 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى ونوفر اللحوم السودانية بـ 285 جنيه للكيلو في منافذنا".

وأضاف علي المصيلحي: "اللحوم البلدي في منافذنا بـ 360 جنيه ونحاول ضخ أكبر كمية من اللحوم في الأسواق، ونسعى لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق بسبب زيادة الطلب على اللحوم".

وأكمل علي المصيلحي: "كافة المنافذ تعمل أول 3 أيام في عيد الأضحى، وأبرمنا اتفاق مع اتحاد الدواجن

لضخ كميات من الدواجن بحيث يكون سعر كيلو الدواجن الفريش 135 جنيها للكيلو".

وتابع: "نسعى لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق بسبب زيادة الطلب على اللحوم".

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 40% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 إلى 40٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن "التموين" تستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية، وذلك لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى البلدية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن رءوس الماشية تأتى حية، ويتم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا.

وقال العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات اللحوم متوافرة وآمنة تمامًا، وتوجد حاليًا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، وتتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.