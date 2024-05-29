الأربعاء 29 مايو 2024
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وزير التموين للمصريين: "احترموا رغيف العيش وأعطوه قيمته" (فيديو)

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك سوء استخدام لرغيف الخبز عند معظم الناس: "احترموا رغيف العيش وأعطوه قيمته".

وأضاف وزير التموين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الناس تجيب العيش ببلاش تنشفه وتبيعه ناشف في الأسواق وتأكله للطير بينما ثمنه 125 قرشًا".

وتابع: "بالتالي لا بد أنت نتحرك بقيمة الرغيف ليأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، بالنسبة للمواطن بدلًا من أن يدفع 5 قروش في الرغيف سيدفع 20 قرشًا وفقًا للسعر الجديد".

واستكمل: "لو المواطن يأخذ 5 أرغفة سيدفع جنيه ولو سيأخذ 20 سيدفع 4 جنيهات"، مؤكدًا أن المنظومة كلها مميكنة والخبازون يعملون بشكل طبيعي.

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