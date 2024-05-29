خبير اقتصادى: الدولة لا تتخلى عن فكرة الدعم لكنها تهدف ترشيده بشكل محكم

قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن كل الدول التي كانت تقدم الدعم العيني عانت كثيرا بسبب كثرة الشكوى من المواطنين وعدم وصول هذا الدعم إلى مستحقيه على الإطلاق وسوء استخدام السلع المدعمة وسوء استهلاكها.

إعادة ترشيد منظومة الدعم

وأكد سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حديث رئيس الوزراء اليوم يؤكد عدم إلغاء الدعم ولكن إعادة ترشيده وتحديد الفئات التي تستحق الدعم بشكل محكم.

وأشار إلى أن الدولة لا تتخلى عن فكرة الدعم مثلما يقول البعض على السوشيال ميديا الآن، معبرًا: "نريد إخبار المواطنين أن الدولة تريد توجيه دعمها للفئات الأولى بالرعاية من أجل الاستدامة في تقديم جودة الخدمة".

تفاصيل كلمة رئيس الوزراء

يذكر أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتًا إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحددًا بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقًا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.