الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع استمرار العمل في كورنيش المحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا خلال السنوات القليلة الماضية.

أشار رحمي إلى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، مما سيسهم في خلق متنزهات جديدة لمحدودي الدخل.

 

على صعيد آخر، عقد د.طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم اجتماعا مع لجنة الاشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الاعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي، جاء ذلك عقب جولته مساء امس للاطمئنان على سير الاعمال بالمركز.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ واللجنة الموقف  التنفيذي للمشروع والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2  ووصلت نسبة التنفيذ به الى 60%.

وأشار المحافظ الى ان المركز  يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية،كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

تطوير وتجميل ورفع كفاءة فتح محاور مرورية تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد ترعة بحر شبين كورنيش مدينة طنطا

مواد متعلقة

محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع "الوطنية للأسمنت" ببني سويف

محافظ الغربية يناقش مستجدات أعمال إنشاء مركز خدمات مصر

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس في بسيون

غدًا.. قطع المياه عن مركز ومدينة قطور بالكامل بالغربية

اليوم.. بدء مراجعات الثانوية العامة بالغربية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الغربية يتابع حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة

محافظ الغربية يوجه بتذليل معوقات المرافق والرى بعدة طرق

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية