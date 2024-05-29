محافظ الغربية يتابع استمرار العمل في كورنيش المحلة

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا خلال السنوات القليلة الماضية.

أشار رحمي إلى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، مما سيسهم في خلق متنزهات جديدة لمحدودي الدخل.

على صعيد آخر، عقد د.طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم اجتماعا مع لجنة الاشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الاعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي، جاء ذلك عقب جولته مساء امس للاطمئنان على سير الاعمال بالمركز.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2 ووصلت نسبة التنفيذ به الى 60%.

وأشار المحافظ الى ان المركز يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية،كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.