"عمري ما هقدر أديله حقه".. رسالة مؤثرة من أكرم توفيق لجماهير الأهلي

بعث أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي برسالة مثرة لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه على "تويتر"، معبرًا عن سعادته الشديدة بتتويجه مع المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر أكرم توفيق عبر حسابه على "إكس" قال فيها: "مهما اتكلمت عن جمهور الأهلي عمري ما هأقدر أديله حقه، جمهور بيخلي أي لاعب طاقته خلصت تتجدد تاني ويكمل ويدوس على نفسه عشان يفرحهم".

وأضاف "الحمد لله على بطولة افريقيا رقم 3 ليا مع الأهلي وإن شاء الله مش الأخيرة طول ما انتوا معانا وفي ضهرنا الجاي كله هيفضل بتاعنا إن شاء الله".

على صعيد آخر، لم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيحتضن مباراة السوبر الإفريقي 2024، لكن الأقرب لها أن تُقام على ملعب بطل دوري الأبطال، أي إستاد "السلام" معقل النادي الأهلي.



كذلك لم يُعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024.



وتباينت الآراء حول موعد إقامة المباراة، حيث تم تحديد الفترة من يوم 25 - 30 يونيو المقبل 2024، أو تأجيلها حتى شهر سبتمبر.

وبناءً عليه، قام مسئولو الأهلي بالاستفسار بشكل ودي من الكاف عن موعد ومكان البطولة الأفريقية المرتقبة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي 2024

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بغريمه الأزلي ومنافسه الزمالك، في كأس السوبر الإفريقي 2024، ليضرب الفريقان موعدا جديدا في المسابقة بعد 30 سنة على آخر سوبر إفريقي جمع القطبين فى جوهانسبرج عام 1994.

ويُعد فريق الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من البطولة برصيد 8 ألقاب، في حين حصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي 4 مرات في تاريخه.

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