الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طلاب طنطا" يحصدون 8 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، بقيادة د.محمود زكي، رئيس الجامعة فوز طلابها بـ8 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع في موسمه الـ12.

وحصد الطالب مروان أحمد عوني المركز الأول في مجال الطالب والطالبة المثالية، كما فاز  فريق طلاب جامعة طنطا بالمركز الثاني في العروض المسرحية الفردية، وفاز الطالب محمد مصطفى مشالى بجائزة أفضل الحان، والطالبة أمنية مفرح أبو شعيشع  بجائزة ممثلة ثانية، والطالب أدهم فيصل محسن بجائزة ممثل ثالث.

كما فاز بالمركز الثاني في الشركات الناشئة الطالب مهاب محمد إسماعيل، والطالب محمد احمد فؤاد، وفاز طلاب جامعة طنطا في مجال الفنون الشعبية الفردي  متخصص، وحصد الطالب ابراهيم عبدالمقصود محمد جائزة أفضل أزياء، والطالبة رنا ياسر شبل جائزة التميز كأفضل مؤدية للحركة.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية» بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، وبحضور الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام إدارة رعاية الطلاب. 

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المشاركة، موضحًا أن ذلك يعكس  مدى تميزهم، ومهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية المتفردة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لطلابها المبدعين، وتوفير البيئة الخصبة الملائمة لتنمية مهاراتهم الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

2024-638525963457074530-707
2024-638525963457074530-707
2024-638525963456605953-660
2024-638525963456605953-660
19_2024-638525963367204541-720
19_2024-638525963367204541-720
رئيس الجامعة المركز الأول في مجال الطالب والطالبة المثالية جائزة ممثلة ثانية جائزة ممثل ثالث حفل ختام مهرجان إبداع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا

مواد متعلقة

محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع "الوطنية للأسمنت" ببني سويف

محافظ الغربية يناقش مستجدات أعمال إنشاء مركز خدمات مصر

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس في بسيون

غدًا.. قطع المياه عن مركز ومدينة قطور بالكامل بالغربية

اليوم.. بدء مراجعات الثانوية العامة بالغربية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الغربية يتابع حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة

محافظ الغربية يوجه بتذليل معوقات المرافق والرى بعدة طرق

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية