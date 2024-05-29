"طلاب طنطا" يحصدون 8 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع

أعلنت جامعة طنطا، بقيادة د.محمود زكي، رئيس الجامعة فوز طلابها بـ8 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع في موسمه الـ12.

وحصد الطالب مروان أحمد عوني المركز الأول في مجال الطالب والطالبة المثالية، كما فاز فريق طلاب جامعة طنطا بالمركز الثاني في العروض المسرحية الفردية، وفاز الطالب محمد مصطفى مشالى بجائزة أفضل الحان، والطالبة أمنية مفرح أبو شعيشع بجائزة ممثلة ثانية، والطالب أدهم فيصل محسن بجائزة ممثل ثالث.

كما فاز بالمركز الثاني في الشركات الناشئة الطالب مهاب محمد إسماعيل، والطالب محمد احمد فؤاد، وفاز طلاب جامعة طنطا في مجال الفنون الشعبية الفردي متخصص، وحصد الطالب ابراهيم عبدالمقصود محمد جائزة أفضل أزياء، والطالبة رنا ياسر شبل جائزة التميز كأفضل مؤدية للحركة.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية» بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، وبحضور الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام إدارة رعاية الطلاب.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المشاركة، موضحًا أن ذلك يعكس مدى تميزهم، ومهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية المتفردة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لطلابها المبدعين، وتوفير البيئة الخصبة الملائمة لتنمية مهاراتهم الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

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