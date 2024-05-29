"ماكرون" يدعو "أبومازن" لإصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرًا للاعتراف بفلسطين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محمود عباس أبو مازن، إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرا للاعتراف بدولة فلسطين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا اتخذت قرارًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة.

وأضاف ألباريس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض كل أعمال العنف في قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، كما نؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.