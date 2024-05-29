استعدادات الثانوية: وسائل لمنع الغش الإلكترونى.. وغرف عمليات للمتابعة

تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التى يؤديها نحو ٧٤٥ ألف طالب وطالبة موزعين على ٢٠٠٠ لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستعين الوزارة بنحو ١٦٢ ألف معلم بين ملاحظ ومراقب ورئيس لجنة سير؛ للإشراف على الامتحانات.

وقرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، تدشين غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وبجميع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لمراقبة ومتابعة سير العملية الامتحانية.

كما أصدر الوزير تعليمات مشددة بتأمين اللجان والصناديق التى ستنقل فيها أسئلة الامتحانات، مع التشديد على تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان بأجهزة التفتيش الإلكترونية؛ للكشف عن أى أدوات للغش الإلكترونى

صناديق الأسئلة تصل المحافظات النائية بالطائرات.. وإسعاف أمام كل لجنة

قالت مصادر فى ديوان عام الوزارة إن صناديق الأسئلة ستصل إلى المحافظات النائية بالطائرات قبل موعد الامتحان بـ٢٤ ساعة، لكن فى المحافظات القريبة سيتم توزيعها تحت حماية الشرطة على كنترولات النظام والمراقبة فجر يوم الامتحان حفاظًا على سريتها.

وذكرت أن الوزارة تتولى طباعة الأسئلة بعد سحبها من بنك الأسئلة، ومراجعتها من خلال لجان متخصصة فى كل المواد، كما تعقد الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضى، على أن تكون ٨٥٪ من الأسئلة بنظام «البابل شيت»، و١٥٪ منها بنظام الأسئلة المقالية، كما تعقد الامتحانات ورقيًا بالكامل، سواء للأسئلة الاختيارية أو المقالية، مع التشديد على ألا يتم السماح للطالب بدخول اللجنة بـ«التابلت». وأضافت أنه سيكون هناك تكثيف أمنى فى محيط الكنترولات، قبل بدء اللجان وأثناء عمليات التصحيح، وسيتم تفعيل كاميرات مراقبة متصلة بغرف العمليات لتأمين عملية الدخول والخروج.

وتعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، ويتم تسليم كتيب المفاهيم للطلاب داخل اللجنة مثل العام الماضى وسحبه منهم مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان، مع التنبيه على الحفاظ على كتيب المفاهيم عند تسلمه فى اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية.

وشددت المصادر على أن وزارة الصحة ستوفر سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة سير، إلى جانب زائرة طبية، تحسبًا لحدوث أى ظرف طارئ فى أثناء عقد اللجان.

وأصدرت الوزارة تعليمات للطلاب بمنع الدخول إلى اللجان بأى أوراق بيضاء، حيث توفر الوزارة أوراقًا كمسودات فى كراسة الأسئلة، ويمكن للطالب استخدامها فى المواد العلمية، مثل الرياضيات والفيزياء.

وأكدت الوزارة أنه يتم تجهيز أسئلة الامتحانات وطباعتها بسرية تامة، مشددة على أن الوزارة تعمل على طباعة ملايين النسخ من كراسات الأسئلة فى جميع المواد الدراسية، كما تتم طباعة ٤ نماذج امتحانية بأسئلة واحدة، لكنها مختلفة فى الترتيب فى كل مادة تحسبًا لأى طارئ.

وشددت الوزارة على أن إعداد الأسئلة يحظى بسرية تامة فى جميع مراحلها، بداية من خروجها من بنك الأسئلة، مرورًا بطباعتها، ووصولًا إلى نقلها لمراكز التوزيع بالمديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أن تأمين الأسئلة والحفاظ على سريتها مهم للغاية، حتى وصول كراسة الأسئلة إلى الطلاب داخل اللجان.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الأسئلة، حيث يتم حفظ مظروف الأسئلة بأكثر من وسيلة لعدم فتحه إلا فى لجنة الامتحان، بمعرفة رئيس لجنة السير، لافتة إلى أن أى إخلال بأعمال الامتحانات فى هذه الجزئية يتحمله رئيس لجنة السير.

وحذرت الوزارة الطلاب الذين يسعون إلى الغش، قائلة: «هناك آليات وضوابط وطرق يتم تطبيقها لأول مرة لكشف أى محاولات غش، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط هذه المخالفات.

ولية أمر: أسئلة مباشرة ومشابهة للإرشادية

طالبت رودى نبيل، ولية أمر طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، بأن تكون أسئلة الامتحانات مباشرة من واقع ما درسه الطلاب بالفعل، وأن تراعى الفروق الفردية، وأن تكون مشابهة للنماذج الاسترشادية الموجودة بكتب الوزارة، وأن يتناسب وقت الامتحان مع عدد الأسئلة.

كما طالبت بالتنبيه على المراقبين بتنفيذ قرار تعويض الوقت المهدر فى إجراءات تسلم وتوزيع الأسئلة، مع وجود كراسات إضافية للإجابة لمنحها للطالب إذا حدث تلف أو شطب غير مقصود فى كراسة الإجابة الأساسية، مع وجود نموذج أسئلة بديل فى حال حدوث تسريب أو تداول للأسئلة.

وطالبت بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب، ووضع قدر بسيط من الأسئلة للطالب المتميز، وأن يكون الجزء الأكبر من الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.

حظر استخدام الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان.. ومنح الطالب 10 دقائق لكتابة بياناته

نصح وزير التعليم الطلاب، بمطالعة الكتب على موقع الوزارة، التى سيتم الاستعانة بها أثناء إعداد أسئلة الامتحانات.

وقال: «الطالب سيتسلم فى الامتحان كراسة أسئلة وورقة إجابات معروفة بابل شيت»، مشددًا على أن حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا تمثل جريمة، مضيفًا: «ممكن الطالب يتعمل له محضر، ونصيحة يجب عليه أن يسلم التليفون على باب اللجنة لمراقب الدور علشان تكون فى شفافية».

وأتاحت الوزارة ١٠ دقائق للطلاب قبل بدء اللجان الامتحانية لكتابة بياناتهم الخاصة بهم، حتى لا يتأثر وقت الامتحان الأصلى.

من جانبه، قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، إن مواجهة ظاهرة الغش يجب أن تكون إرادة دولة وأن يتعاون فيها كل الوزارات والمؤسسات، مثل وزارات التربية والتعليم والاتصالات والداخلية والدفاع وغيرها، من خلال تطبيق أحدث أجهزة الكشف عن الاتصالات بشكل فورى، والتوسع فى تعيين مراقبين يتمتعون باللياقة الصحية والذهنية والجسمانية.

وكذلك التشدد فى مراقبة الطلاب قبل دخول اللجان، وتطبيق عقوبات رادعة وفورية على الطلاب الغشاشين، وخفض أعداد الطلاب فى اللجنة الواحدة، ما يسمح بالسيطرة عليها، وتركيب وصيانة أجهزة المراقبة فى جميع اللجان والتأكد من عملها، وتطبيق نماذج مختلفة من الامتحان، ما يقلل من احتمالية الغش، والبعد عن الأسئلة المباشرة سهلة الغش، والتأكيد أكثر على الأسئلة مرتفعة المستوى التى يصعب غشها، وتكثيف الوجود الأمنى حول اللجان، وصرف مكافآت فورية للمعلمين مكتشفى حالات الغش وتكريمهم.

وأكد الخبير التربوى أن الطلاب فى فترة ما قبل الامتحانات يحتاجون إلى الدعم النفسى من الأسرة ومن الأشخاص المحيطين بهم، ما يزيد من قدرتهم على مواصلة الاستذكار وتحقيق النجاح.

ونصح الوالدين، أيضًا، بتجنب مقارنة الطالب بغيره من الطلاب الأعلى مستوى منه، وتجنب لوم الطالب وتأنيبه على ما أضاعه من وقت طوال العام، وعدم مطالبة الطالب بالاستذكار طوال الوقت، وتجنب وضع طموحات أعلى من مستوى الطالب، ووعد الطالب بالمكافآت حال نجاحه وتفوقه بدلًا من تهديده بالعقاب، وإتاحة الفرصة له للخروج والتنزه فى أى وقت.

من جهته، رأى الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أنه لكى تنجح امتحانات الثانوية العامة، وتمر دون أن تتأثر بحالات الغش، يمكن تطبيق الاختبارات الإلكترونية ذات الصور المتعددة.

وذكر أنه فى حال تطبيق الاختبارات بنظامها الحالى، يمكن زيادة عدد الأسئلة، بحيث تستغرق معظم الوقت المخصص للامتحان، وبحيث ينتهى الطالب من الإجابة قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان بعشر دقائق فقط، لأن وجود وقت كبير مخصص للمراجعة يتيح الفرصة لتداول الامتحانات.

وقال: «لم يعد ذلك ممكنًا هذا العام لاكتمال الاستعدادات والانتهاء فعليًا من الإجراءات المتعلقة بهذه الجوانب، فلم يتبق سوى تشديد الإجراءات الرقابية داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلزام رؤساء اللجان بتصوير لجان الامتحانات كاملة، وإجراء تفريغ يومى للكاميرات وإرساله مع أوراق الإجابة».

وأوصى بحظر استخدام الهواتف المحمولة، نهائيًا، أثناء انعقاد الامتحانات لكل من هم داخل اللجنة، وتدوير العمال وحظر دخولهم اللجان، وإجراء تفتيش مصور للحمامات بعد بدء الامتحان بربع الساعة.