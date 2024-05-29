الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يكشف حقيقة محاولات الدولة للتخلص من منظومة الدعم

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

كشف  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لما يُقال حول رغبة الدولة في التخلص من الدعم، مشيرا إلى أن الدعم مستمر، مشيرا إلى سوء استخدام رغيف الخبز المدعم والجميع يعلم ذلك.

وقال: “كان لا بد أن نتحرك بقيمة الرغيف حتى يمكن أن يأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، وهو بالنسبة للمواطن بدل ما يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشا، يعني الـ5 أرغفة بجنيه بدلا من 25 قرشَا.

وأضاف: كان من المهم جدا توقيت قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاجه.

وأضاف أنه اعتبارًا من العام القادم سيتم دراسة التحويل إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني القائم حاليًا.

وأوضح أنه عندما تم تنقية البطاقات التموينية تم الوصول إلى 91 مليون مواطن على بطاقات الخبز، وصل العدد حاليًا إلى 71 مليون مواطن مستحق للخبز المدعم، وهذا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

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وقال وزير التموين - خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرًا بشهر أو عامًا بعام".

وتابع: "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولديّ كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارًا و861 مليون رغيف خبز".

وأضاف: "عندنا قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".

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