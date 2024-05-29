موعد صرف معاشات شهر يونيو ورابط الاستعلام عنها

يتابع المواطنيين اصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يونيو وذلك ادي الي تصدر تلك العنوان علي محرك البحث الاجتماعي جوجل وذلك بعد ان كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2024

واكدت الهيئة انه سيتم صرف المعاشات لهذا الشهر في وقتها المحدد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وذلك ادي الي زيادة عمليات البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات في لمعرفة حقيقة وموعد تبكير صرف معاشات شهر يونيو.

ولذلك تستعرض الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة حول موعد صرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024



وبحسب ما تم الإعلان عن رسميا فقد قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 الجاري في مصر، كما هو في موعده المحدد وذلك يوم 1 يونيو 2024.

وأضافت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية الصرف من المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام متواصلة ابتداء من الأول من شهر يوليو.



أماكن صرف المعاشات

في الوقت نفسةً حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأماكن المقرر ان يتم بها صرف المعاشات حيث تكون من خلال ماكينات الصراف الآلي، المنتشرة في انحاء الجمهورية وكذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك عبر منافذ البريد المصري.

يشار إلى أن قد تقرر من قبل صرف 15% زيادة في المعاشات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد تمبدء الصرف شهر مارس الماضي أي قبل عيد الفطر المبارك.

خطوت الاستعلام عن المعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن المعاش الخاص من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.asp

ثانيا: الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

ثالثا: يتم الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية.

رابعا: إدخال اسم والرقم القومي للمستفيد.

خامسا: يتم الضغط على أيقونة استعلام.

سادسا: سيظهر كافة البيانات الخاصة بصاحب المعاشالتي يرغب في معرفتها.