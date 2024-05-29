احتفالات كرنفالية بالعيد القومي وتوزيع هدايا في شوارع دمياط

شهدت مدينة دمياط، الأربعاء، احتفالات كرنفالية بمناسبة احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط عن طريق احدى الشركات الكبرى حيث تم إطلاق فعاليات ترفيهية تتضمن توزيع هدايا رمزية على المواطنين، إضافة إلى اقامة كرنفال العاب اطفال بحديقة بنت الشاطىء بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث من المقرر أن تنطلق اتوبيسات المجموعة بشوارع دمياط فى جو ملئ بالفرحة والسعادة خلال يومى الخميس والجمعة ٣٠ و٣١ مايو ٢٠٢٤.

وتقدم المجموعة أيضًا خدمات الصيانة المجانية لمنتجاتها خلال اليومين بكافة المناطق بالمحافظة.

وافتتحت د.منال عوض محافظ دمياط، خلال الجولة التى أجرتها اليوم تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو.

جاء الافتتاح بحضور العميد سعيد عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو وسحر عيسى مدير مديرية الاسكان، واستمعت المحافظ، إلى شرح تفصيلى من المركز الذى تم إنشاؤه بالدور الأرضي لمبنى الوحدة بمساحة ٩٠ مترًا واطلعت على مستوى التجهيزات بمقر المركز الذى يضم ٤ شبابيك لتلقى الطلبات وشباك لذوى الهمم وشباك خزنة وآخر للتسليم، ومزود بخاصية النداء الآلى ومكان لانتظار المواطنين وشاشة استرشادية بالمستندات المطلوبة للملفات والطلبات المقدمة للمركز.

فى السياق، اطلعت المحافظ موقف تدريب العاملين على آلية العمل بمنظومة المركز وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة الأعمال باعتباره من أهم الأولويات باستراتيجة التنمية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

واستكملت المحافظ جولتها الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط، بإفتتاح حديقة الطفل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة الزرقا.