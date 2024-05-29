وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز المدعم 125 قرشًا والدولة تتحمل 84%

علّق د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على رفع سعر رغيف الخبز، قائلًا: "الدولة تتحمل وتتحمل لكن من المهم جدًا أن نكون قادرين على استمرار المنظومة وتوفير الخبز لـ71 مليون مواطن، لذلك كان لا بد من تحريك سعره".

وأضاف وزير التموين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" "أن تحريك السعر كان لدعم قدرة الموازنة، ونفكر الناس أننا كنا تحدثنا في هذا الموضوع قبل جائحة كورونا ونفكر في هذا السعر "الـ20 قرشًا" قبل كورونا".

وأشار إلى أن توقيت القرار أمر مهم جدًا، متابعًا: "لو لم يتخذ هذا القرار كنا سنتعرض لتبعات سلبية كثيرة وسيزيد العجز ويؤثر على الدين في الموازنة".

وأوضح، أن تكلفة رغيف الخبز 125 قرشًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تدعم 84% من قيمة الرغيف.