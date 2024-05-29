الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل شخصية فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي

تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد غيابها الفترة الماضية عن الساحة، حيث تشارك في أكثر من عمل فني سواء بالسينما أو التليفزيون.

تفاصيل شخصية فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي

وتخوض منة، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "الهوي سلطان"، ومن المقرر طرحه قريبًا داخل دور العرض السينمائي، وتجسد فيه شخصية جديدة ومختلفة عن سابق أعمالها الفنية.

ومن المقرر أن تجسد الفنانة منة شلبي، شخصية فتاة لديها عقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من سيدة بعد وفاة والدتها بفترة، ما تسبب في توتر العلاقة بينهما، ووالدها هو الفنان عماد رشاد.

وانتهت خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم "الهوى سلطان" الذي تقوم خلاله بدور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد داود، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرى، وتقدم منة شلبى خلاله شخصية موظفة في إحدى المصالح الحكومية. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، إذ تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

كما تشارك منة شلبي في بطولة فيلم "فرقة الموت" أمام الفنان أحمد عز،  والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، آسر ياسين، عصام عمر، رشدى الشامى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تـأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.

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تفاصيل شخصية فيلم الهوي سلطان لـ منة شلبي منة شلبي الفنانة منة شلبي فيلم الهوى سلطان الهوى سلطان

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