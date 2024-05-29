الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة (فيديو)

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام.

 وتم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1445هـ/ 2024 من مطار القاهرة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1445 هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة السعودية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

وزارة الداخلية سفر حجاج بيت الله الحرام أفواج حجاج بيت الله الحرام عثة القرعة فيديو

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