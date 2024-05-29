المخرج محمد فاضل يروي كواليس حصوله على جائزة النيل للفنون (فيديو)

أعرب المخرج محمد فاضل، عن فخره بحصوله على جائزة النيل للفنون في حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الجائزة تعتبر من أعلى وأهم الجوائز التي تُمنح للمبدعين في مصر على مدار سنوات طويلة.

قال فاضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "كان لدي توقعات بفوزي بجائزة النيل، والحمد لله أنني حصلت عليها، وأشكر الجمهور على دعمه لي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز".

وأضاف فاضل: "جائزة النيل هي الجائزة الرئيسية للفنون والآداب في مصر، وهو شيء جميل أن أحصل عليها، إنها تمثل تقديرًا للعمل الفني والإبداع، وتعكس الجهود المبذولة على مر السنين".

وفيما يتعلق بمسيرته المهنية، قال: "كنت مساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش، وبدأت عمل الإخراج في الستينات، وأول أعمالي الدرامية كان مسلسل 'القاهرة والناس' عام 1972".