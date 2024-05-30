130 مليار جنيه دعم رغيف الخبز سنويا (إنفوجراف)

المالية: 130 مليار جنيه دعم الدولة لرغيف الخبز سنويًا.

636 مليار جنيه فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم.

130 مليار جنيه دعم رغيف الخبز سنويًا.

264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022.

50 مليار جنيه تكلفة شراء القمح المحلي من المزارعين.

2000 جنيه سعر أردب القمح المحلي.

13.333 جنيه سعر طن القمح المحلي.

277 دولار سعر طن القمح بالبورصة العالمية.

9 مليون طن قمح الاستهلاك السنوي للمصريين.

3.5 مليون طن التوريد المحلي.

5.5 مليون طن يتم استيرادها سنويًا من الخارج.

225 مليار جنيه دعم صناديق المعاشات.

40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة.

100 مليار رغيف خبز يتم إنتاجها سنويًا.

600 جنيه تكلفة عملية طحن طن القمح.

125 قرشًا تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد.

بعد الزيادة الجديدة.. الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر.

الـ20 قرشًا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز.