"المواطن لو هياخد 20 رغيف هيدفع 4 جنيه".. وزير التموين يشرح التفاصيل

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك سوءًا لاستخدام الخبز المدعم بسبب انخفاض ثمنه والمواطن لو هياخد 20 رغيف هيدفع 4 جنيه والمنظومة ممكينة والخبازين يعملون كما هم".

وقال المصيلحي: "البعض بينشف العيش وبيبيعوه في الأسواق والبعض بيأكله للطير".

وأضاف "كان من الضروري التحرك في قيمة رغيف الخبز كي يأخذ الخبز احترامه وقيمته الحقيقية"، مضيفًا: "المواطن بدل ما كان بيدفع 5 قروش هيدفع 20 قرش".

وأكمل المصيلحي: "لا تغيير في المنظومة مطلقًا، لكن هناك زيادة فقط في سعر رغيف الخبز".

وقال وزير التموين - خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرًا بشهر أو عامًا بعام".

وتابع: "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولديّ كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارًا و861 مليون رغيف خبز".

وأكمل: "عندما قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".

وقال: هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.

واستكمل حديثه: "ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الإردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح".

وتابع: "طن القمح عبارة عن "6.6 إردب"، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفًا و333 جنيهًا، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل".

وقال: "ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5%، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشًا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و277 دولارًا تقريبًا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا إنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيهًا، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقًا لذلك سنجد أنها 125 قرشًا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس مجلس الوزراء".