الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحوار الوطنى" يكشف موعد مناقشة قرار زيادة سعر الخبز فى جلساته (فيديو)

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تعمل بشكل فوري وسريع على مناقشة القرارات التي تطرحها الحكومة لدعم المواطنين، ومن بين هذه القرارات، ستتم مناقشة زيادة سعر رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تحديد موعد المناقشة في اجتماع مجلس الأمناء بداية الأسبوع المقبل.

وأكد عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج 

"صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن جلسات الحوار تشمل جميع الفئات الاجتماعية، وأن حزب العمال وغيره من الأحزاب السياسية تشارك في هذه الجلسات، كما تضم توصيات الحوار الوطني 35 توصية حقيقية وموضوعية، وقد شهدت جلسات الحوار تغييرات منذ بدايتها وحتى الآن.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي أن جميع التشريعات التي صدرت من الحوار الوطني نجحت بشكل كبير.

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