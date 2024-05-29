لكى يصل لمستحقيه.. خبير يكشف شروط التحول من الدعم العينى إلى النقدى

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، عن الخطوات اللازمة لكي تتحول الدولة من الدعم العيني إلى النقدي.

وقال "السيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إنه لا بد من توافر قاعدة بيانات، وأن تكون هناك معرفة حقيقية بالمواطنين واحتياجاتهم المالية، وتوفير المبالغ لهم، وتقسيم هذه المبالغ والشرائح الخاصة بها.

وأضاف: "الدولة لن تعطي رقمًا ثابتًا لكن يختلف الأمر إذا كان متزوجًا ويعول فردًا أو أكثر، وغير المتزوج، من يتحصل على 3 آلاف جنيه غير الذي يتحصل على 2 فقط" مشيرًا إلى أن هناك بعض الاشتراطات التي يجب وضعها لكي يصل الدعم إلى المستحقين.

وأشار إلى أهمية وجود نوع من الحوكمة المالية للدعم النقدي بحيث يصل إلى مستحقيه بشكل فعلي.