خبير اقتصادى: رفع سعر الخبز سيكون تعويضًا لبعض الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن الحكومة المصرية تسعى لتقديم دعم فعّال للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، خاصةً بعد تحريك أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

أكد نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تعتبر قضية الأمن الغذائي من أولوياتها، وأن رفع سعر العيش سيكون تعويضًا لبعض الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع معادلة تعويضية من خلال الحوار الوطني للتخفيف من تأثير تحركات أسعار الخبز المعدم.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن رغيف العيش المدعم بسعر 5 قروش كان من المستحيل أن يستمر بهذا السعر لمدة تزيد عن 30 عامًا، موضحًا أن التحول التدريجي نحو الدعم النقدي يعد الأمثل في الوقت الحالي، مع مراعاة الفئات التي قد لا تتحمل تكلفة زيادة سعر رغيف العيش.