الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبية وثقافية وتدريبية.. "الصحفيين" توقع 3 بروتوكولات تعاون

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال التوقيع

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة وقعت اليوم 3 برتوكولات أولها مع مستشفى الكبد المصري، بخصم ٥٠٪؜ على الكشف وكل الخدمات الصحية بما فيهم العلاج والتحاليل الطبية، فضلا عن ٥٠ حالة تعالج بالمجان بدون سقف للتكلفة، واختيار الطبيب المعالج لكل حالة.


وأشار «البلشي» خلال توقيع البرتوكول إلى أن البرتوكول الثاني مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة، للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، على المستوي الثقافي والخدمات الصحية،  والثالث مع الجمعية الأفريقية للتطوير، للتعاون في مجال التدريب وعقد النداوات والمؤتمرات وإصدار نشرات وتنظيم ورش العمل ودورات تدريبة بالمجان، مؤكدًا أنه كان هناك سعي من الطرفين لتوقيع هذا التعاون المشترك.

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني

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"الصحفيين" تنظم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة

فيما نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.


وبدأ المؤتمر بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

أعقب ذلك مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة عدد من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة،

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سأكرر أمنية الشهيد المصرية عبدالله رمضان العشري الأخيرة  قبل استشهاده:" اتمنى  الهدوء التام لغزة"، مطالبًا الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الحدود المصرية.


وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: ”ليس أمامنا غير أننا نعظم كل شهيد. عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الشام، عظم شهيدك على كل  الأرض فلسطينية  عظيم الشام، عظم شهيدك  على كل أرض  عربية:".

 

وأكد أن الدولة المصرية كانت على طول الخط حاضرة في قلب الصراع العربي الصهيوني، والدم المصري كان حاضر، مشيرًا إلى أن اليوم هو يوم الصحافة الفسطينية، لتوثيق أكبر  جريمة التي ارتكبها الصحفيين في حق الشعب الفلسطيني، وفي حق الصحفيين، وأن الأرقام كبيرة ومفجعة فنحن نتحدث اليوم عن ما يقارب ٤٠ ألف شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو ١٥٠ ألف مصاب.

 

وقال: "نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم  أنتم من صنتهم كرامتنا  خلال الشهور الماضية ومعكم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية تحية لكل جندي مصري ومواطن ومقاوم فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي".

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