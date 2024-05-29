الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: التكلفة الحقيقية لرغيف "العيش" 125 قرشا والدولة تدعم 84% منها

الخبز
الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتحمل الكثير من أجل دعم المواطن لكن من المهم أن نكون قادرين على استمرار العمل وتوفير الخبز لـ 70 مليون مواطن بشكل يومي.

وقال علي المصيلحي،:" كان لا بد من تحريك سعر الخبز  المدعم ".

وأضاف علي المصيلحي:" قبل جائحة كورونا عرضنا فكرة رفع سعر الخبز المدعم لـ 20 قرشا للرغيف الواحد بدلا من 5 قروش ".

وتابع علي المصيلحي:" لو القرار مكنش اتاخد كان سيكون هناك تداعيات كثيرة تؤثر بالسلب ".

وأكمل علي المصيلحي:" تكلفة الخبز الحقيقية 125 قرشا  ولا تزال الدولة تدعم 84 % من تكلفة رغيف الخبز حتى بعد الزيادة".

وزير التموين: الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبز

وقال وزير التموين - خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرًا بشهر أو عامًا بعام".

وتابع: "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولديّ كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارًا و861 مليون رغيف خبز".

وتابع الوزير حديثه، قائلًا: "عندنا قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".

وقال: هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.

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بعد رفع سعر الخبز.. ننشر مقارنة بأسعاره في بعض الدول

واستكمل: "ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الإردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح".

وتابع الوزير: "طن القمح عبارة عن "6.6 إردب"، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفًا و333 جنيهًا، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل".

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية دعم المواطن توفير الخبز لـ 70 مليون مواطن عدد البطاقات معدلات صرف الخبز

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