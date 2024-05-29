الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للإسكندرية 2024

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية هي محل بحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، حيث سادت حالة من الترقب في الإسكندرية عقب إعلان نتائج العينات العشوائية لتصحيح مواد امتحانات  الفصل الدراسي الثاني والتي جاءت مبشرة.

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 

ينتظر الطلبة والطالبات في الإسكندرية بترقب شديد إعلان إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي هي أحد أهم المراحل التعليمية لتحديد المرحلة الثانوية التي سيلتحق بها الطلاب كلً حسب مجموعه، حيث تعلن تعليم الإسكندرية النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

وأكد د.عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية تجرى بدقة عالية، حيث تتم عملية رصد الدرجات والمراجعة النهائية قبل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا وإعلانها، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة أعمال الامتحانات وتقدير درجات الشهادة الإعدادية.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

أضاف لـ"الدستور" أن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية سيكون خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من رصد كافة الدرجات ومراجعتها، واعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية.

وأكد مدير تعليم الإسكندرية على لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع الالتزم بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.

نِسب مُبشّرة للعينات العشوائية لمواد الشهادة الإعدادية

وأوضح أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها  91 %، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5 %، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97 % وكذلك مادة العلوم 97 %، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5 %.

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نتيجة الإبتدائية والإعدادية.. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

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