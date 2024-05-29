الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي عن تحريك سعر الخبز: الدولة تعمل على إعادة ترشيد الدعم

الخبز
الخبز

قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن جميع الدول التي كانت تقدم الدعم العيني عانت كثيرا من مجموعة من الأزمات، أهمها استمرار هذا الدعم إلا ما لا نهاية، بالإضافة إلى عدم وصول هذا الدعم إلى مستحقية وكثرة الشكاوى من قبل المواطنين في هذه الدول على مستوى العالم.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأزمة لا تقتصر فقط على رغيف الخبز، بل تشمل أيضا الوقود والكهرباء وكافة أنواع الدعم العيني بشكل عام، كما أن هناك أزمة أخرى وهي سوء استخدام السلع المدعمة وسوء استهلاكها، ولذلك، قررت الدولة المصرية إعادة ترشيد الدعم، بدءً من تحريك سعر الخبز المدعم على سبيل المثال.

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