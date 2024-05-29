الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الأزهري: الصهاينة لا يريدون السلام.. ومصر في مقدمة الداعمين لفلسطين

د. أسامة الازهري...مستشار
د. أسامة الازهري...مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، للشئون الدينية، خلال مشاركته في فعاليات الندوة العلمية،  نسأل الله أن ينصر الشعب الفلسطيني علي أعداء السلام والبشرية.

الأزهري: الصهاينة لايريدون السلام 


وتابع "الازهري": شاهدنا خلال الأيام الماضية ما يقوم به العدو الاسرائيلي تجاه إخوتنا وأشقائنا في غزة وفلسطين، وندعو الله أن ينصر اخواتنا الفلسطينيين علي هؤلاء المجرمين من الصهاينة المخربين الذين لايريدون السلام أو الخير ويردون احتلال الأراضي العربية دون وجه حق.

 

الازهري: مصر وشعبها يقفون مع الشعب الفلسطيني 

وأوضح " الأزهري ": نسأل المولي سبحانه وتعالي أن ينصر اخوتنا فى غزة وأن يثبت أقدامهم وأن يشفي مصابيهم ويرحم مواتاهم، ونؤكد دائما أن مصر بشعبها وقيادتها تقف مع الشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته العادلة بكل قوة، وذلك من خلال تقديم كل العون والمساندة خلال هذه الفترة.

 

 
بدء المجلس العلمي عن السنة النبوية بالبيت المحمدي للتصوف


بدأ البيت المحمدي فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس) بحضور: أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأ.د/ أسامة السيد الأزهري المستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.
 

بحضور أسامة الأزهرى وعمر هاشم.. البيت المحمدى ينظم ندوة علمية غدًا

يقام المجلس برعاية  الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر  ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من السادة العلماء وأساتذة الجامعات.

يقدم الفعالية الدكتور إبراهيم الصوفي أمين الدعوة بالبيت المحمدي، ويشارك في الفعاليات طلاب الأزهر ومريدي الطرق الصوفية من مصر وعدة دول.

أسامة الأزهري ندعو الله ينصر شعب فلسطين

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