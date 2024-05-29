نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت بعد طرحها بساعة

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في بيروت، عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

ويستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت يوم 15 يونيو القادم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفله الأخير هناك والذي أقيم العام الماضي وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق لأي فنان عربي هناك.

تفاصيل حفل الهضبة

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.

مجلة "رولنج ستون" الأمريكية تختار "تملي معاك" لعمرو دياب كأفضل أغنية عربية في القرن الـ 21

‎احتلت أغنية تملي معاك للنجم الكبير عمرو دياب المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة رولنج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

‎وصنفت المجلة أغنية "الهضبة" في المركز الأول بناء على نسبة المشاهدات والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام ٢٠٠٠.

‎وقالت المجلة الأمريكية: "يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود".

‎وأضافت: "أغنية (تملي معاك) تعد الأفضل في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك".