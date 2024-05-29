محمد شردى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ100 مليار جنيه.. وهذا سبب رفع السعر

تحدث الإعلامي محمد شردي، عن قرارات مجلس الوزراء التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، مؤكدًا أن الدولة لم ترفع الدعم عن رغيف الخبز.

وقال "شردي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن ما فعلته الدولة أنها قلصت الفجوة بين ما تدفعه وما يتلقاه المواطن في دعم الخبز.

وأضاف: "المسألة كلها تهدف إلى الترشيد، الدعم في مصر يتخطى 600 مليار جنيه الدولة تدعم رغيف الخبز في مصر بأكثر من 100 مليار جنيه".

وأوضح أن التغير والترشيد في سعر رغيف الخبز وهذا أمر كان متوقعًا يقلل الفجوة بنسبة صغيرة جدًا وتظل الدولة تدعم رغيف الخبز على مدار السنة لكل المستحقين بأكثر من 100 مليار جنيه.